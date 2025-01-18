Antalya'da Firari Hırsızlar Kaçarken Yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da Firari Hırsızlar Kaçarken Yakalandı

Antalya\'da Firari Hırsızlar Kaçarken Yakalandı

Manavgat'ta kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki firari, kaza yaparak yakayı ele verdi.

18.01.2025 11:36
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, birinin 24, diğerini 5 yıl kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki firari, Sanayi Sitesi'nde Asayiş Büro Amirliği ekipleriyle karşılaşınca yakalanmamak için otomobilleriyle kaçmaya çalıştı. Firariler kullandıkları araçla park halindeki bir otomobile çarpmaları sonucu yakayı ele verdiler. Kaza anı ve 2 şüphelinin araçtan inip kaçmaya çalıştıkları anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, hırsızlık suçundan kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunan ve Antalya İlamat Masasınca aranan Tarkan Dinç ile yine hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Manavgat Asliye Ceza İlamat Masasınca aranan Resul K. (17), Sanayi Sitesi'nde seyir halindeyken Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerini fark etti.

Kaçmaya çalışan Resul K.'nın kullandığı 26 SZ 621 plakalı Tofaş Şahin marka otomobil, 2004 Sokak üzerinde park halindeki 07 LG 706 plakalı bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle, bu araç da yanındaki 07 LM 303 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası araçlarını bırakarak yaya olarak kaçmaya çalışan şüphelilerden Resul K., Asayiş ekipleri tarafından girdiği iş yerinde yakalandı. Kaçmaya devam eden Tarkan Dinç, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerince saklandığı bir iş yerinde yerde yatarken bulundu ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Yapılan kontrollerde, otomobili kullanan Resul K.'nın sürücü belgesi olmadığı tespit edildi. Resül K.'ya sürücü belgesi olmaksızın araç kullanmaktan 18 bin 677 TL, araç sahibine ise sürücü belgesi olmayan birine araç kullandırmaktan 18 bin 677 TL olmak üzere toplamda 37 bin 354 TL para cezası kesildi. Trafikten men edilen otomobil, yediemin otoparkına çekildi.

Kaza anı ve şüphelilerin kazadan sonra otomobili bırakıp kaçmaya çalıştığı görüntüler, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Firari Hırsızlar Kaçarken Yakalandı - Son Dakika

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