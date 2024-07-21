Antalya'da Fotokapan Cihazı Hırsızları Ele Verdi - Son Dakika
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Antalya'da Fotokapan Cihazı Hırsızları Ele Verdi

Antalya'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne ait olan fotokapan cihazı, üzerinde bulundurduğu GPS sayesinde hırsızları ele verdi. Cihazın çalındığı yer tespit edilerek hırsızlar yakalandı.

21.07.2024 10:45
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Antalya'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne ait olan yaban hayatı izleme ve yasa dışı avcılık faaliyetlerinin takibi gibi birçok amaçla kullanılan fotokapan cihazı, üzerinde bulundurduğu GPS

sayesinde hırsızları ele verdi.

Antalya'da DKMP 6. Bölge Müdürlüğü'ne ait olan ve çalındığı günden bu yana üzerinde bulundurduğu GPS sinyali ile takip edilen fotokapan cihazının yeri tespit edilir edilmez harekete geçildi. Cihazdan alınan sinyal ile Antalya'nın Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde olduğu belirlenen araç, Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yapılan çalışmalar sonucu yakalandı.

"Fotokapan cihazını yeğenim temin etti"

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne ait fotokapan cihazının aracında sakladığı tespit edilen şüpheli ifadesinde, fotokapanı yeğeninin temin ettiğini söyledi. Antalya Şefliği'nin şikayeti üzerine kamuya ait malın hırsızlığı suçuna konu olan olayda kabahatli/kabahatlilerden araç sahibi ve yeğeni gözaltına alınarak adli mercilere sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Antalya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Fotokapan Cihazı Hırsızları Ele Verdi - Son Dakika

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