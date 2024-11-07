Antalya\'da Gasp Suçlusu Yakalandı

3.Sayfa

Antalya'da "Geceleyin, silahla tehditle gasp" suçundan toplam 23 yıl 9 ay 29 gün kesinleşmiş hapis ile aranan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda "Geceleyin, silahla tehditle gasp" suçundan toplam 23 yıl 9 ay 29 gün kesinleşmiş hapis ile aranan A. İ'yi yakalayıp cezaevine teslim etti. - ANTALYA