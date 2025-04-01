Antalya\'da Gençler Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Antalya'da gençler arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Olayda aldığı bıçak darbeleri ile 23 yaşındaki genç hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Gece saatlerinde Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Herdford Caddesi'nde meydana gelen olayda, Manavgat Çevreyolu Köprüsü yakınında ırmak kenarında alkol alan gençler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kanla noktalandı. Edinilen bilgiye göre, samimi arkadaş olan Denizhan Deniz ve Uygar Özen, gece 02.30 sıralarında ırmak kenarına gelerek alkol almaya başladı. Bir süre sonra alkol alan gençlerin yanına isminin Mahmut E.Y. olduğu öğrenilen motosikletli bir şahıs gelerek, Denizhan Deniz ve Uygar Mahmut Eren ile birlikte alkol almayı sürdürdü.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Kısa süre sonra aralarında tartışma çıktı. Kısa süre sonra gençler anasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek yumruklaşmaya dönüşürken, bir süre sonra Mahmut E.Y. gençlerin yanlarında getirdiği meyveleri doğramak için kullandıkları bıçağı alarak Denizhan Deniz ve Uygar Özen'i defalarca bıçakladı. Denizhan Deniz, 20-25 metre ileride ırmak kenarında düştüğü yerde yaşamını yitirirken, Uygar Özen ise olay yerinden 100-150 metre ileride yaralı olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü ve 112 Sağlık ekipleri sevk edilirken, verilen adrese gelen ekipler bıçaklanan Denizhan Deniz'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Annesi fenalık geçirdi

Aldığı bıçak darbeleri ile yaralanan Uygar Özen isimli genç ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla önce Manavgat Devlet Hastanesine ardından da hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Antalya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayı duyan Denizhan Deniz'in ailesi, arkadaşları ve yakınları olay yerine akın ederken, annesi fenalık geçirdi. Denizhan Deniz'in cenazesi Olay Yeri İnceleme ekibi, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polise giderek teslim olmuş

Olay yerinden kaçan cinayet zanlısı Mahmut E.Y.'nin ise kısa süre sonra Manavgat Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olduğu öğrenildi. Mahmut E.Y.'nin emniyetteki ilk ifadesinde; alkol almak için ırmak kenarına geldiğinde bir otomobilin arkasında alkol alan ve daha önce tanımadığı 2 kişinin kendisini birlikte alkol almak için yanlarına davet ettiğini, aralarında çıkan tartışma sonrasında olayın yaşandığını söylediği öğrenildi. - ANTALYA