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Antalya'da horoz dövüşüne katılanlara idari işlem yapıldı - Son Dakika
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Antalya'da horoz dövüşüne katılanlara idari işlem yapıldı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde horoz dövüştürmek için bir araya gelen 33 kişiye '5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre idari işlem yapıldı. Denetimde, özel hazırlanan bir pist ve 10 horoz tespit edildi.

Antalya\'da horoz dövüşüne katılanlara idari işlem yapıldı
22.01.2024 - 12:22,
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Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, horoz dövüştürmek için bir araya gelen 33 şahsa idari işlem yapıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube JASAT, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Döşemealtı ilçesinde horoz dövüşü yaptırıldığı bilgisine ulaştı. Yapılan denetimde hayvan dövüşü için özel hazırlanan bir pist ve 10 horozun bulunduğu belirlendi. Dövüş için bekleyen 33 şahsa '5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa' ilişkin idari işlem yapıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Antalya'da horoz dövüşüne katılanlara idari işlem yapıldı - Son Dakika
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