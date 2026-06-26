Antalya\'da Hortum Dehşeti: Müşteri Kurtarıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen hortum, iş yerinin tentesini ve şemsiyelerini savururken, müşterilerin üzerine devrilen tentenin altında kalan bir kişi çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Yaklaşık 30 saniye süren hortum anı güvenlik kameralarına yansırken, işyeri sahibi o anları anlattı.

Çandır Mahallesi'nde meydana gelen olayda, güneşli havada aniden çıkan hortum, mahalledeki esnaf ve vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Yaklaşık 30 saniye etkili olan hortum nedeniyle pazar şemsiyeleri ve çeşitli eşyalar savrulurken, bir iş yerine ait güneşlik tente de müşterilerin üzerine çöktü. Bir vatandaş altında kalırken, çevredeki esnaf ve vatandaşların hızlı müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

O anlar kamerada

O anlarda fast-food işletmesinde yemek yiyen müşteriler, hortumun etkisiyle büyük panik yaşarken, olayı yara almadan atlatan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaklaşık 30 saniye süren hortum, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Görüntülerde iş yerinin tentesinin müşterilerin üzerine çöktüğü ve vatandaşların panik içinde kaçıştığı anlar yer aldı. Ayrıca tentenin altında kalan kişinin çevrede bulunanlar tarafından kurtarıldığı anlar da kameralara yansıdı.

Yaşanan panik ve korku anlarını anlatan işletme sahibi Uğur Görgel, "İçerde döner kesiyordum, burada oturan müşteriler vardı. Birdenbire 15 saniye süren lodostan dolayı şemsiyenin devrilmesi nedeniyle 2 kişi altında kaldı. Herhangi bir zarar görmediler. Daha öncede böyle bir olay yaşanmıştı. Ama bu kadar şiddetli değildi. Yaralı kimse yok. Bir tanesi buradan kaçmaya çalıştı. Motor vardı burada, kendisini kurtaramadı. Diğer bir vatandaş olduğu yerde hareketsiz kaldı, şoktaydı" dedi - ANTALYA