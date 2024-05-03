Antalya'da Huzurevi Cinayeti: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Antalya'da Huzurevi Cinayeti: 2 Ölü, 1 Yaralı

Antalya\'da Huzurevi Cinayeti: 2 Ölü, 1 Yaralı

Antalya'da hakkında tutanak sebebiyle huzurevinden çıkartılacağı gün husumetli olduğu öne sürülen bir kişi, huzurevi sakinlerine bıçakla saldırarak 2 kişiyi öldürdü ve 1 kişiyi ağır yaraladı. Zanlı tutuklandı.

03.05.2024 19:27  Güncelleme: 19:29
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Antalya'da hakkında tutulan tutanak sebebiyle huzurevinden çıkartılacağı gün husumetli olduğu öne sürülen 2 kişiyi bıçakla öldürüp 1 kişiyi de ağır yaralayan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Döşemealtı ilçesinde gece 01.30 sıralarında Antalya Büyükşehir Belediyesi Halil Akyüz Huzurevi'nde yaşanan olayda, yaklaşık 5 yıldır kalan İzzettin S. (65), husumetli olduğu öne sürülen diğer huzurevi sakinlerinden Selçuk Goncegül'e (73) uyuduğu sırada meyve bıçağıyla saldırdı. İzzettin S. ardından olayı duyup gelen Ali Serdar Batır (66) ve Ahmet Özdemirel'i de (74) bıçakladı.

Olay sonrası İzzettin S. yangın merdiveninden kaçarken, huzurevi görevlileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından belirtilen adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri Selçuk Goncegül ile Ali Serdar Batır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Ahmet Özdemirel ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ise kaçan İzzettin S.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Bölgede yapılan aramada zanlı, Yeşilbayır Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yakalanıp gözaltına alındı. Zanlı, gözaltına alındıktan sonra polis merkezine götürüldü.

Hakkında tutanak tutulup çıkışına karar verildi

Cenazeler, olay yeri inceleme ve savcı incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Katil zanlısının daha önce de huzurevinde yaşadığı tartışmalar sebebiyle hakkında tutanak tutulduğu, huzurevi yönetimi tarafından çıkışına karar verildiği ve ek sürenin bugün sona erdiği öğrenildi.

Uyurken saldırmış

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından ifadesi alınan zanlının, huzurevi müdürüyle sıkıntı yaşadığını, huzurevi yönetimine söylediklerini taşıdığını düşündüğü 117 numaralı odada kalan husumetlisi Selçuk Goncegül'e gece saatlerinde aldığı meyve bıçağıyla saldırdığını ve ardından ayırmaya gelen Ali Serdar Batır ve Ahmet Özdemirel'e saldırdığını söylediği öğrenildi.

"Başımı eğmenize gerek yok"

Ekiplerce sağlık kontrolüne getirilen İzzettin S., gazetecilerin "Neden öldürdün" sorusuna, "Git müdüre söyle. O müdür öldürdü ben değil. Beni bu hale getiren huzurevi müdürüne söyle" yanıtını verdi.

Adliyeye sevk edilen katil zanlısı, çıkarıldığı mahkemece 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Huzurevi Cinayeti: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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