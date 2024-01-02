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Antalya'da 'Huzurlu Sokaklar' Uygulamasında 14 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da 'Huzurlu Sokaklar' Uygulamasında 14 Şüpheli Yakalandı

Antalya'da gerçekleştirilen 'Huzurlu Sokaklar' uygulamasında 7 bin 533 şahıs sorgulandı, aranma kaydı bulan 14 şüpheli yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen uygulama kapsamında ayrıca 2 kayıp şahıs bulunurken, 2 şahsa da cezai işlem uygulandı. Denetlenen araçlardan 136'sına cezai işlem yapıldı ve 14 iş yeri, 114 metruk bina ve 113 park bahçe kontrol edildi.

Antalya\'da \'Huzurlu Sokaklar\' Uygulamasında 14 Şüpheli Yakalandı
02.01.2024 - 16:50,
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Antalya'da gerçekleştirilen 'Huzurlu Sokaklar' uygulamasında 7 bin 533 şahıs sorgulandı, aranma kaydı bulan 14 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde yurt genelinde eş zamanlı olarak vatandaşların yoğunlukla bulundukları yerlerde başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik "Huzurlu Sokaklar" uygulaması Antalya'da da gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 94 ayrı noktada 645 personel katılımı ile üç aşamalı olarak gerçekleştirilen uygulamada 7 bin 533 şahıs sorgulandı, arandığı tespit edilen 14 şüpheli yakalandı. Ayrıca kayıp 2 kayıp şahıs bulunurken, 2 şahsa da cezai işlem uygulandı.

Denetlenen bin 564 araçtan 136'sına cezai işlem uygulandı. Uygulama bünyesinde 14 iş yeri, 114 metruk bina ve 113 park bahçe kontrol edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Antalya'da 'Huzurlu Sokaklar' Uygulamasında 14 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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