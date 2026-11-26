Antalya'da iki araçta 9 kilogram esrar bulundu, 3 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerinin Aksu ilçesi Fettahlı Mahallesi'nde iki araçta yaptığı aramada 9 kilogram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak suçundan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'nın Aksu ilçesinde iki araçta yapılan aramada 9 kilogram esrar ele geçirildi.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda Aksu ilçesi Fettahlı Mahallesinde iki araçta yapılan aramalarda 9 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili A.D., İ.E. ve A.K. isimli şüpheliler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
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