Antalya'da iki yayla evi alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Antalya'da iki yayla evi alevlere teslim oldu

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Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Karagöl Yaylası'nda çıkan yangın sonucunda iki ev küle döndü. Yangının dumanları kilometrelerce uzaklıktan görülebildi.

18.05.2024 20:20
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Antalya'da iki yayla evi alevlere teslim oldu

Yangından çıkan dumanlar kilometrelerce uzaklıktan da görüldü

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Karagöl Yaylası'nda bir evde çıkan yangın bitişikteki eve sıçradı. Yangında iki ev küle dönerken, dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görüldü.

Yangın, saat 16.45 sıralarında Kumluca ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Güzören Mahallesi sınırları içinde bulunan bin 400 rakımlı Karagöl Yaylası'nda çıktı. Alınan bilgiye göre, Burhan Akkelle ve Salih Öngel'e ait olduğu belirtilen evlerde henüz bilinmeyen nedenden yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, yangının üçüncü bir eve sıçramasını önlerken, alevlerin sarıp küle döndürdüğü 2 evde ise soğutma çalışması yaptı. Evlerde kimsenin olmadığı öğrenilirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Öte yandan iki evde meydana gelen yangın, kilometrelerce uzaklıktan da görüldü.

Antalya\'da iki yayla evi alevlere teslim oldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da iki yayla evi alevlere teslim oldu - Son Dakika

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