Antalya\'da İntihar Teşebbüsü: Genç Kadın Kurtarıldı

Antalya'da daire içerisinde kendisine ulaşılamayıp hayatından endişe edilen bir kadın ekipleri alarma geçirdi. İtfaiye yardımı ile girilen dairede intihara teşebbüs ettiği belirlenen kadın sağlık ekiplerinin müdahalesi ile yeniden hayata döndürülerek hastaneye kaldırıldı. Genç kadının ambulansa alınması sırasında bir yakını "Beni de öldürün" diyerek feryat etti.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1053 sokak üzerinde bulunan bir sitedeki apartmanın 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, isminin N. Ö. olduğu öğrenilen genç kadın yakınlarına hayatına son vereceği yönünde mesaj attı. Gelen mesajın ardından ulaşılamayan genç kadının hayatından endişe eden ailesi ve yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, kapının açılması için itfaiyeden destek istendi.

"Beni de öldürün"

Verilen adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kapıyı açarken, odada kendini asmaya teşebbüs ederken bulunan N. Ö. yakınları ve sağlık ekipleri tarafından bulunduğu yerden indirildi. Ekipler tarafından yapılan ilk kontrollerde nabız alınamayan genç kadın 112 Acil Sağlık ekiplerinin yoğun çabası ve müdahalesi ile yeniden hayata döndürüldü. Olay yerinde bulunan N. Ö.'nün yakınları genç kadının hayatını kaybettiğini düşünerek sinir krizi geçirdi. Yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan genç kadının ambulansa alınması sırasında olayı haber alarak adrese gelen bir yakını "Beni de öldürün, öldürün beni" diyerek feryat etti. Hastaneye kaldırılan N. Ö.'nün Yoğun Bakım Servisi'nde tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - ANTALYA