Antalya'da Isıtıcı Yangını: Ev Küle Döndü, Aile Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da Isıtıcı Yangını: Ev Küle Döndü, Aile Kurtarıldı

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangın sırasında evde bulunan Furkan Nalbant, ziyaretine gelen anne-babasını son anda dışarı çıkararak hayatlarını kurtardı. Yangında evdeki tüm eşyalar küle dönerken, aile büyük bir mağduriyet yaşadı.

14.02.2025 13:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da bir ikamette ısıtıcıdan çıkan yangında ev küle döndü. Ev sahibi genç ziyaretine gelen anne-babasını son anda dışarı çıkarmayı başardı.

Yangın, saat 11.20 sıralarında Kepez ilçesi Şafak Mahallesi 4288 Sokak üzerinde bulunan bir sitenin A Blok giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan ve anne- babası ziyaretine gelen Furkan Nalbant'ın kiracı olarak kaldığı ikamette elektrikli ısıtıcı kaynaklı olduğu iddia edilen yangın çıktı. Yangına ilk olarak kendi imkanlarıyla müdahale etmek isteyen gencin çabaları sonuçsuz kalınca, annesi Sevilay ve babası Adil Nalbant'ı ikamet dışına çıkardı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede verilen adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlerin sardığı ikamete müdahale ederek yangını söndürdü. Bu sırada dumandan etkilenen Furkan Nalbant'ın anne-babası kontrol amacıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından sağlık durumları kontrol edilerek ayakta tedavi edildi. Yangın sonucu evde bulunan eşyalar tamamen yanarken oğullarının evinin küle döndüğünü gören anne-baba ev içerisinde kurtarılabilecek malzeme olup olmadığını gözyaşları içinde kontrol etti. Gözü yaşlı anne ve babayı komşuları teselli etmeye çalıştı.

Odada bulunan elektrikli ısıtıcıdan çıktığı öğrenilen yangında ikamet tamamen kullanılamaz hale gelirken o anları anlatan Furkan Nalbant, "Hastaydım, bugün işe gitmedim. Hastaneye gidip geldikten sonra ilaçlarımı alarak odama geçtim. Klima odama gelmediği için ısıtıcı almıştık, sabah çalıştırıp yattım. Isıtıcıdan bir anda patlama sesi geldi. Anne-babamın yattığı yer döşeği bir anda tutuştu. Söndürüp atmaya çalıştık ama bir anda alev aldı. Söndüremeyince anne ve babamı dışarı çıkardım. Telefon cüzdan para her şeyimi gitti. Zaten kiracıydım, bütün eşyalar yandı. Bayağı bir mağdur olduk, her şey gitti. İçim elvermiyor, olan oldu, yapacak bir şey yok" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

antalya, Kepez, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Isıtıcı Yangını: Ev Küle Döndü, Aile Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:19 Trump, Modi’yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti Trump, Modi'yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti
12:53 Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı
12:26 TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, tepkiler sonrası sessizliğini bozdu TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, tepkiler sonrası sessizliğini bozdu
11:39 3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı Aynı ürüne iki kat fiyat 3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı! Aynı ürüne iki kat fiyat
10:48 Rusya, Çernobil’i vurdu Rusya, Çernobil'i vurdu
18:04 Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan’dan Trump’a dikkat çeken mektup Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan Trump'a dikkat çeken mektup
17:53 Semih Güler, maçın yarıda kalmasına sebep olan penaltıyla ilgili sessizliğini bozdu Semih Güler, maçın yarıda kalmasına sebep olan penaltıyla ilgili sessizliğini bozdu
17:45 Günün kahramanı Diyarbakır’dan 10 yaşındaki çocuk herkese insanlık dersi verdi Günün kahramanı Diyarbakır'dan! 10 yaşındaki çocuk herkese insanlık dersi verdi
17:40 İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan saldırı iddialarına sert yanıt İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan saldırı iddialarına sert yanıt
17:29 Genç kadın gözyaşları içinde yardım istedi: Ne olur birileri feryadımı duysun Genç kadın gözyaşları içinde yardım istedi: Ne olur birileri feryadımı duysun
17:27 Fenerbahçe ve Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’ni kazanma ihtimalini duyurdular Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimalini duyurdular
17:20 Diyanet’in soruşturma başlattığı Halil Konakçı’ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan destek Diyanet'in soruşturma başlattığı Halil Konakçı'ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan destek
16:58 MasterChef Beyza, estetik sorusuna verdiği yanıtla mest etti MasterChef Beyza, estetik sorusuna verdiği yanıtla mest etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 13:57:15. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Isıtıcı Yangını: Ev Küle Döndü, Aile Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.