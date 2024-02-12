Antalya'da eski İYİ Parti Manavgat İlçe Başkanı Hüseyin Ergen'in evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin tetikçi ve şoförün tutuklanmasının ardından 4 kişi daha tutuklandı.
Olay, 31 Ocak tarihinde Side Mahallesi 1528. Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sitenin önüne gelen Hüseyin Ergen'in otomobiline yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi, elindeki silahı aracın sağ camından Hüseyin Ergen'e yöneltirken silahın tutukluk yapması üzerine olay yerinden hızla uzaklaştı. 50 metre kadar gittikten sonra geri dönen ve Hüseyin Ergen'e silahını doğrultan şüpheli, kaçmaya çalışan Ergen'e kurşun yağdırdı. Tabancadan çıkan 7 mermiden biri Ergen'in sağ bacağına, biri sol baldırına isabet etti. Şüpheli olay yerinden yaya olarak uzaklaşırken, Hüseyin Ergen aracına binerek Side'de geldiği özel bir hastanede tedavisini yaptırdı. Olay anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olayın azmettiricileri adliyeye sevk edildi
Olayın ardından Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 14 saat süren titiz çalışmalar sonucunda olayda kullanılan araç tespit edildi. Yapılan operasyonda araç sürücüsü ve silahı kullanan tetikçi yakalandı. Her 2 şüpheli de adli makamlarca tutuklanarak Manavgat Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumuna teslim edildi. Soruşturmanın devamında olayın planlayıcısı ve azmettiricisi olduğu değerlendirilen Y.K., A.Ç., Y.A. ve F.E.D. gözaltına alındı. Biri tekerlekli sandalyede olmak üzere 4 şüpheli, işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi. Manavgat Adliyesi'ne sevk edilen 4 şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - ANTALYA
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Son Dakika › 3.Sayfa › Antalya'da eski İYİ Parti Manavgat İlçe Başkanı'na silahlı saldırı: 4 kişi daha tutuklandı - Son Dakika
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