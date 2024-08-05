Antalya'da İzinsiz Kürek Sörfü Yapanlara 3 Milyon TL Cezası - Son Dakika
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Antalya'da İzinsiz Kürek Sörfü Yapanlara 3 Milyon TL Cezası

Antalya\'da İzinsiz Kürek Sörfü Yapanlara 3 Milyon TL Cezası

Antalya'da yapılan kontrollerde izinsiz kürek sörfü yapan ve kiralayan şahıslara ve işletmeye yaklaşık 3 milyon Türk Lirası idari para cezası uygulandı.

05.08.2024 15:09
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Antalya'da izinsiz kürek sörfü yapan şahıslara ve işletmeye yaklaşık 3 milyon Türk Lirası idari para cezası uygulandı.

Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı tarafından geçtiğimiz cumartesi günü Konyaaltı Beach Park Sahilinde yapılan kontrollerde, kürek sörfü (Stan Up Puddle Board) yapan ve kiralayan şahısların kontrollerinde, sosyal medya aracılığıyla A.A. ve D.D. isimli yabancı uyruklu şahısların para karşılığında kiralama yaptıkları tespit edildi.

D.D. ve A.A. isimli şahıslar hakkında 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu ve 2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunun ilgili maddeleri uyarınca gerekli idari işlemler yapıldı, ikisi de sınır dışı edilmeleri için Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kontroller esnasında eksikleri görülen diğer 10 Türk vatandaşı ve 1 plaj işletmesinin de para karşılığında izinsiz kürek sörfü kiralaması yaptığı tespit edildi. Söz konusu kişiler ve 1 plaj işletmesine 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu ve Vergi Usul Kanunu gereğince gerekli iş ve işlemler uygulanıp, 38 sörf tahtası muhafaza altına alındı.

İzinsiz kürek sörfü yapan şahıslara ve işletmeye yaklaşık 3 milyon Türk Lirası idari para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da İzinsiz Kürek Sörfü Yapanlara 3 Milyon TL Cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da İzinsiz Kürek Sörfü Yapanlara 3 Milyon TL Cezası - Son Dakika
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