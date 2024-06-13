Antalya'da Kaçak İçki Operasyonu: 5 Bin 800 Litre Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da Kaçak İçki Operasyonu: 5 Bin 800 Litre Ele Geçirildi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Beldibi'nde bir depoda gerçekleştirdikleri aramada 5 bin 800 litre kaçak içki buldu. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan operasyonun ardından soruşturma devam ediyor.

13.06.2024 09:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinde Beldibi'nde bir depoda yapılan aramada 5 bin 800 litre kaçak içki ele geçirildi.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalarını yürüten Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda yaptıkları çalışmada Beldibi'nde bir işletmeye ait depoya baskın düzenledi. İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından depoda yapılan aramada 5 bin 800 litre bandrolsüz kaçak içki ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Kaçakçılıkla Mücadele, Jandarma, Beldibi, Antalya, Tarım, Güvenlik, Suç, Kaçakçılık, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Kaçak İçki Operasyonu: 5 Bin 800 Litre Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:19 Görüntü infial yarattı Cumhurbaşkanlığından Suriyelilere para dağıtıldığı iddiasına yalanlama Görüntü infial yarattı! Cumhurbaşkanlığından Suriyelilere para dağıtıldığı iddiasına yalanlama
08:31 Mezuniyet törenine damga vuran olay Okul yönetimi öğrencileri “Kıyafetiniz uygunsuz“ diyerek içeri almadı Mezuniyet törenine damga vuran olay! Okul yönetimi öğrencileri "Kıyafetiniz uygunsuz" diyerek içeri almadı
08:02 Ayşe Ateş’in hedefinde yine Semih Yalçın var: Duruşmaya gel, MHP’deki görevlerini tek tek anlatayım Ayşe Ateş'in hedefinde yine Semih Yalçın var: Duruşmaya gel, MHP'deki görevlerini tek tek anlatayım
05:45 Erbil’de petrol rafinerisinde korkutan yangın Alevler gökyüzünü kapladı Erbil'de petrol rafinerisinde korkutan yangın! Alevler gökyüzünü kapladı
02:31 Kızıldeniz’de tansiyon tavan İsrail’e giden dev gemiyi füzelerle imha ettiler Kızıldeniz'de tansiyon tavan! İsrail'e giden dev gemiyi füzelerle imha ettiler
09:27 Okan Buruk’tan Fenerbahçe’ye olay gönderme Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye olay gönderme
09:14 Ceyda Düvenci’nin sözleri, Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibini sinirlendirdi Ceyda Düvenci'nin sözleri, Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibini sinirlendirdi
08:42 Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak’ın oğulları cinsiyet değiştirmişti İşte son hali Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları cinsiyet değiştirmişti! İşte son hali
00:42 Beşiktaş ilk uçağı indirdi Gabriel Paulista, imzayı atmak için İstanbul’a geldi Beşiktaş ilk uçağı indirdi! Gabriel Paulista, imzayı atmak için İstanbul'a geldi
00:29 Küçükçekmece’de cadde ortasında kanlı saldırı Ortalık adeta savaş alanına döndü Küçükçekmece'de cadde ortasında kanlı saldırı! Ortalık adeta savaş alanına döndü
00:01 Fenerbahçe Beko’da Nick Calathes, şampiyonluk maçından sonra takımdan ayrıldı Fenerbahçe Beko'da Nick Calathes, şampiyonluk maçından sonra takımdan ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 09:48:26. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Kaçak İçki Operasyonu: 5 Bin 800 Litre Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement