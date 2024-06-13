Antalya'da Kaçak İçki Operasyonu: 5 Bin 800 Litre Ele Geçirildi

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İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinde Beldibi'nde bir depoda yapılan aramada 5 bin 800 litre kaçak içki ele geçirildi.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalarını yürüten Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda yaptıkları çalışmada Beldibi'nde bir işletmeye ait depoya baskın düzenledi. İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından depoda yapılan aramada 5 bin 800 litre bandrolsüz kaçak içki ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. - ANTALYA