Antalya\'da Kaçak Sigara Operasyonu

Antalya'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 190 adet kaçak elektronik sigara ve 850 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile 2 farklı işletmeye operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerince işletmelerde yapılan aramalarda 850 paket kaçak sigara, 190 adet kaçak elektronik sigara, 460 paket ısıtılmış tütün mamülü, 103 paket kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlattı. - ANTALYA