Antalya\'da Kaçakçılık Operasyonu

17.02.2026 17:06
Kepez'de jandarma, 5 milyon TL değerinde dedektör, tarihi eser ve ruhsatsız silah ele geçirdi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan çok sayıda dedektör, tarihi sikke ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, kültürel mirasın korunması ve kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Kepez ilçesinde bir şahsın ikamet ve iş yerine operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri tarafından belirlenen adrese gerçekleştirilen eş zamanlı baskında yapılan aramalarda kaçak yollarla satışa sunulduğu tespit edilen 68 adet kol dedektörü, 10 adet el dedektörü ve 13 adet alan tarama dedektörü ele geçirildi. Aramaların devamında ise tarihi eser niteliği taşıyan 63 adet sikke, 6 adet obje ile 2 adet ruhsatsız av tüfeği bulundu. Ele geçirilen malzemelerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon 860 bin TL olduğu belirlendi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan bir şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

