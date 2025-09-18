Antalya\'da Kafa Kafaya Kaza: 4 Yaralı

Antalya'da birisi ters yönden ilerleyen iki Tofaş marka otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu ortalık savaş alanına döndü. Bir kişinin araçta sıkıştığı, diğerlerinin ise yola saçıldığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza. Saat 23.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi1219 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde normal güzergahında ilerleyen Mehmet B.'nin kullandığı 07 EZR 67 plakalı Tofaş marka otomobil, karşı yönden ters şeritte gelmekte olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 26 FC 115 plakalı Tofaş marka araç ile çarpıştı. İki sürücünün de birbirlerine çarpmamak için aynı yöne direksiyonu kırması sonucu kafa kafaya çarpıştığı kazada otomobiller hurdaya döndü. Çarpmanın şiddetiyle araçlardan birisi yan yatarken ortalık savaş alanına döndü.

Yaralılar yola saçıldı

07 EZR 67 plakalı otomobil sürücüsü Mehmet B. araç içerisinde sıkışırken, yan yatan araçta bulunan 3 kişi ise etrafa saçıldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yola saçılan ve kanlar içerisinde kalan yaralıların acı içinde kıvrandığı gören çevredeki vatandaşlar 4 gencin yardımına koştu. Verilen adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler araç içerisinde sıkışan Mehmet B.'yi bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Mehmet B. itfaiye ekibinin hidrolik ayırıcı ve kesici alet ile yaklaşık 15 dakikalık çalışması ile sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Kazayı yerine gelen baba gözyaşları içinde oğlunu aradı

Kazada yaralanan 07 EZR 67 plakalı araç sürücüsü Mehmet B., diğer araçta yolcu olarak bulunan Olcay Ü., Derviş Y. ile ismi öğrenilemeyen 26 FC 115 plakalı otomobil sürücüsü 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bu sırada kazayı haber alarak olay yerine gelen yaralılardan birisinin babası "Oğlum nerede, baksana araba pert olmuş" diye gözyaşı dökerek ambulanslarda ve çevrede oğlunu aradı. Bir başka yaralı yakını ise yerde sağlık ekiplerinin kendisine müdahalesini bekleyen şahsa sarılarak gözyaşı döktü.

İki sürücüde aynı yöne direksiyon kırmış

Kaza sırasında arkadaşları ile birlikte aynı bölgede bulunan Halil İbrahim Baran isimli vatandaş, birisi ters yönden karşılıklı gelen iki aracın çarpışmamak için aynı istikamete direksiyonlarını kırması sonucu kazanın meydana geldiğini belirterek, "İki tane araç birisi yoldan geliyordu, biraz hızı vardı. Diğer araçta ters yöndeydi. İkisi de karşılıklı aynı yöndeydi. Aracın birisi kaçmak için sola atladı, diğeri de aynı şekilde aynı yöne atladı. İkisi de aynı yöne kaçmaya çalıştılar, böyle olunca da kaza oldu. Birisi takla attı,. Aracın birisinde 3 yaralı, diğerinde 1 kişi, 4 kişi vardı toplamda yaralı. Ölüm yoktu ama bayağı bir kötüydü durumları" dedi. - ANTALYA