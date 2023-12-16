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Antalya'da 'Kafes' Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Antalya'da 'Kafes' Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Antalya'da jandarma tarafından yapılan 'Kafes' operasyonunda suç işlemek için örgüt kurmak, nitelikli yağma, silahla tehdit, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma şüphelisi 3 kişi tutuklandı.

Antalya\'da \'Kafes\' Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı
16.12.2023 - 10:17,
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Antalya'da jandarma tarafından yapılan 'Kafes' operasyonunda suç işlemek için örgüt kurmak, nitelikli yağma, silahla tehdit, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma şüphelisi 3 kişi tutuklandı.

Kemer ilçesinde organize bir suç örgütünün, bölgedeki varlıklı kişilere ait para ve kıymetli eşyalarını silah zoruyla gasp etmesi, baskı ve cebir kullanmak suretiyle yağma suçunu işlediklerinin tespit edilmesi üzerine jandarma harekete geçti. Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma neticesinde, kimlikleri tespit edilen şüphelilere yönelik Antalya ve İstanbul'da eş zamanlı 'Kafes' operasyonu düzenlendi.

Operasyon kapsamında, Antalya KOM Şube Müdürlüğünce şüphelilerden A.G. ve I.G. isimli şahısları İstanbul'da, E.P. ve F. S. isimli şüpheliler de Antalya ilinde yakalanarak gözaltına alındı Yakalanan 3 şüpheli şahıs çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanırken 1 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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İstanbul, Jandarma, Antalya, Kemer, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da 'Kafes' Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı - Son Dakika


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