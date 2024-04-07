Antalya\'da Kamyon Sürücüsü Tarafından Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Antalya'da kamyon sürücüsü 15 yaşındaki çocuğun çarptığı motosikletin sürücüsü barmen Tolunay Tatar (30) hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi Yaşar Sabutay Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre; K.Ü. (15) idaresindeki 35 HC 8331 plakalı kamyon, ara sokaktan caddeye çıkarak, Tolunay Tatar'ın (30) kullandığı 54 AIY 016 plakalı motosiklete çarptı. Kazayı gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde, Tolunay Tatar'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Tatar'ın Belek turizm bölgesinde bir otelde barmen olarak çalıştığı ve işten eve dönerken kaza geçirdiği öğrenildi. Tatar'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazanın ardından K.Ü., kamyonu bir ağacın altına bırakarak olay yerinden kaçarken, daha sonra Demircikara Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor. - ANTALYA
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