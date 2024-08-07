Antalya\'da kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

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Antalya'da kamyonet ile çarpışan motosikletin 18 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Antalya'nın Serik ilçesi Yeni Mahalle Kürüş Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özkan T'nin kullandığı 07 BHK 663 motosikletle, O.G.'nin kullandığı 07 YKB 73 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine, 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü genç, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gencin cenazesi, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen kamyonet sürücüsü O.G. gözaltına alınırken kaza ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA