Antalya\'da kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada araçlarda yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Yeni Mahalle Rıza Büyükakça Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Rıza Büyükakça Caddesi üzerinde seyir halinde olan Süleyman T. idaresindeki 07 BAE 989 plakalı kamyonet ile Zafer Caddesi'nden Rıza Büyükakça Caddesi'ne çıkmaya çalışan Mehmet Ö. idaresindeki 07 NMZ 80 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlarda yolcu olarak bulunan Atike Ö. ve Nursen K. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - ANTALYA