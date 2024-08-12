Antalya'da Kamyonet ile Motosiklet Çarpıştı: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika
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Antalya'da Kamyonet ile Motosiklet Çarpıştı: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Antalya\'da Kamyonet ile Motosiklet Çarpıştı: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen kazada kamyonet ile motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsüne ehliyetsiz olduğu gerekçesiyle 13 bin TL ceza kesildi.

12.08.2024 17:46
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen yaralı motosiklet sürücüsüne 13 bin TL ceza yazıldı.

Kaza saat 15.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ilçe merkezinden Selinus Sahili yönüne seyir halinde olan Tunçay A. idaresindeki 14 AS 058 plakalı kamyonet ile aynı yönde seyir halinde olan Hülya Ö. idaresindeki 07 UT 347 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonucu meydana gelen kazada motosikletten asfalt zemine savrulan sürücü Hülya Ö. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan; polislerin yaptığı sorgulamada ehliyetsiz olduğu tespit edilen yaralı motosiklet sürücüsü Hülya Ö.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 13 bin TL ceza yazıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Kamyonet ile Motosiklet Çarpıştı: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika

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