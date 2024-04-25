Antalya\'da kamyonet yayaya çarptı: 1 yaralı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonetin yaya geçidinden geçmekte olan yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Aşağı Pazarcı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; İbrahim Sözen Caddesi istikametine gitmekte olan İsmail Ataş'ın kullandığı 07 GNF 57 plakalı kamyonet, yaya geçidinden geçmekte olan 84 yaşındaki Mehmet Koç'a çarptı. Kazada yaralanan Mehmet Koç, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA