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Antalya'da kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü kıl payı kurtuldu - Son Dakika
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Antalya'da kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü kıl payı kurtuldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü, kavşakta bulunan eczaneden ilaç alıp hareket eden motosiklete çarpmaktan kıl payı kurtuldu. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Antalya\'da kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü kıl payı kurtuldu
14.12.2023 - 10:16,  Güncelleme: 10:18
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü 50 metre sürüklendi. Motosikletiyle birlikte sürüklenen motosiklet sürücüsü, kavşakta bulunan eczaneden ilaç alıp hareket eden motosiklete çarpmaktan kıl payı kurtulurken, hareket etmeye hazırlanan otomobile arkadan çarparak durdu.

Kaza; Manavgat Devlet Hastanesi önünde bulunan kavşakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Manavgat istikametine seyir halindeki Feride Gür'ün kullandığı 07 LTH 48 plakalı motosiklet, Kavaklı Mezarlığı istikametine dönmekte olan Ahmet Koç yönetiminde bulunan ait 07 LGL 73 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazanın ardından yaklaşık 50 metre sürüklenerek yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın son anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, sürüklenerek gelen motosiklet ve sürücüsünün, kavşaktaki eczaneden çıkan bir motosikletlinin önünden kıl payı geçtiği, yine hareket etmeye hazırlanan otomobilin arkasından çarptığı görüldü. Diğer taraftan trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü belgesinin olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsüne 8 bin 190 TL para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Antalya'da kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü kıl payı kurtuldu - Son Dakika
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