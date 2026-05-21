Antalya'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi Şüphesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi Şüphesi

Antalya\'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi Şüphesi
21.05.2026 17:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

36 yaşındaki Semih Abbak, evinde mangal kömürü yakılarak zehirlenerek öldü. İnceleme sürüyor.

Antalya'da havalimanında çalıştığı öğrenilen 36 yaşındaki Semih Abbak, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Abbak'ın bulunduğu odada mangal kömürü yakıldığı belirlenirken ölüm sebebinin karbonmonoksit zehirlenmesi olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay, Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 485 Sokak üzerindeki 7 katlı apartmanın 6'ncı katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 2 gündür işe gitmeyen ve kendisinden haber alınamayan Semih Abbak için iş arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Daireye giren ekipler, Abbak'ı odada hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrol sonrası 36 yaşındaki Abbak'ın karbonmonoksit gazı sebebiyle hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Semih Abbak'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evde yapılan incelemelerde ise Abbak'ın bulunduğu odada mangal kömürü yakıldığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi Şüphesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aldığı oto çekiciyi kamyonete çevirmek istedi, ruhsatın sahte olduğunu öğrendi Aldığı oto çekiciyi kamyonete çevirmek istedi, ruhsatın sahte olduğunu öğrendi
13 haftalık hamile kadının lüks otelde sır dolu ölümü 13 haftalık hamile kadının lüks otelde sır dolu ölümü
AB ve NATO’dan Rusya’ya savaş ilanı gibi tehdit: Güçle karşılık veririz AB ve NATO'dan Rusya'ya savaş ilanı gibi tehdit: Güçle karşılık veririz
Fenerbahçe’de Robertson transferinde korkulan oldu Fenerbahçe'de Robertson transferinde korkulan oldu
Malatya’da öğrencilerin deprem tahliyesi kamerada Malatya'da öğrencilerin deprem tahliyesi kamerada
Aziz Yıldırım: Cuma günü tanıtacağız Aziz Yıldırım: Cuma günü tanıtacağız

17:29
CHP’nin 2023’teki kurultayının iptaline ilişkin açılan davada mutlak butlan kararı çıktı
CHP'nin 2023'teki kurultayının iptaline ilişkin açılan davada mutlak butlan kararı çıktı
17:03
Kadir İnanır entübe edildi
Kadir İnanır entübe edildi
16:47
Hatay’daki sel felaketinde can kaybı 3’e yükseldi
Hatay'daki sel felaketinde can kaybı 3'e yükseldi
16:40
İBB’ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişiye tahliye İşte o isimler
İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişiye tahliye! İşte o isimler
16:20
Fatih Erbakan’dan çok konuşulacak “butlan“ yorumu: Çıkma ihtimali yüksek
Fatih Erbakan'dan çok konuşulacak "butlan" yorumu: Çıkma ihtimali yüksek
15:59
Uyuşturucu operasyonunda yeni detaylar: “Saçma sapan haberler“ diyen Tan Taşçı da gözaltında
Uyuşturucu operasyonunda yeni detaylar: "Saçma sapan haberler" diyen Tan Taşçı da gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 17:32:43. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi Şüphesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.