Antalya\'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi Şüphesi

Antalya'da havalimanında çalıştığı öğrenilen 36 yaşındaki Semih Abbak, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Abbak'ın bulunduğu odada mangal kömürü yakıldığı belirlenirken ölüm sebebinin karbonmonoksit zehirlenmesi olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay, Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 485 Sokak üzerindeki 7 katlı apartmanın 6'ncı katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 2 gündür işe gitmeyen ve kendisinden haber alınamayan Semih Abbak için iş arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Daireye giren ekipler, Abbak'ı odada hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrol sonrası 36 yaşındaki Abbak'ın karbonmonoksit gazı sebebiyle hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Semih Abbak'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evde yapılan incelemelerde ise Abbak'ın bulunduğu odada mangal kömürü yakıldığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - ANTALYA