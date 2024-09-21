Antalya'da Kayıp Rus Vatandaşı Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika
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Antalya'da Kayıp Rus Vatandaşı Evinde Ölü Bulundu

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, 2 gündür haber alınamayan 45 yaşındaki Rus vatandaşı Marsel Gabitov, evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

21.09.2024 20:24  Güncelleme: 20:29
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Haber alınamayan Rus vatandaş kaldığı evde ölü bulundu

ANTALYA - Antalya'da kendisinden haber alınamayan 45 yaşındaki Rus vatandaşı, kaldığı evde ölü bulundu.

Olay, saat 16.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa İlçesi Konuksever Mahallesi'ndeki 3 katlı bir binanın 3'üncü katında meydana geldi. Pasaport işlemleri için Rusya'ya giden Larysa Bekesha, 2 gündür eşi Marsel Gabitov(45)'dan haber alamadı. Durumdan endişelenen Bekesha, evine döndü ancak kapının açılmaması üzerine çağırdığı çiingir kapıyı açtı. Bekesha ve yanında bulunan yakınları eve girerek, Gabitov'u yatak odasında hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri çağırıldı. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Gabitov'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay, belediye tabibinin ölümü şüpheli bulması üzerine savcılık ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerine bildirildi. Olay yeri inceleme ekipleri, Gabitov'un vücudunda kesici ya da delici alet izine rastlamazken, yatak odasında çok sayıda alkol şişesi bulunduğunu tespit etti.

Rusya'da restoran işlettiği öğrenilen Marsel Gabitov'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Antalya\'da Kayıp Rus Vatandaşı Evinde Ölü Bulundu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Kayıp Rus Vatandaşı Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika

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