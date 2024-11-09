Antalya\'da Kaza: Araç Eve Çarptı, Bebek Yaralandı

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Antalya'da kontrolden çıkan araç bir eve çarptı. Kazada araçtaki 2 kişi ile üzerine taş parçaları düşen evdeki 9 aylık bebek yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken mahalle sakinleri ise yola kasis yapılmasını talep etti.

Kaza, Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 3608 Sokak'ta saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 BBT 486 plakalı Fiat Doblo marka hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol üzerindeki tek katlı müstakil bir evin salonunun duvarına çarptı. O sırada akrabalarına ziyarete gelen yabancı uyruklu Eva Sevhan'ın koltukta uyuttuğu 9 aylık bebeğin üzerine duvardan yıkılan tuğlalar düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri duruma müdahale etti. Tuğla parçalarının üzerine düştüğü 9 aylık bebek ve araç içerisindeki 2 yaralı sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye götürüldü. Bebeğinin yaralanmasıyla baygınlık geçiren anne Eva Sevhan da kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Mahalle sakini Metin Er, kazayla ilgili olarak "Bir ses duyduk ve dışarı çıktık, aracın eve çarptığını gördük. Küçük kızın üzerine taşlar düşmüştü, kafasında yaralar vardı. Annesi kızını o halde görünce fenalaştı. Ambulansla yaralıları hastaneye götürdüler. Yetkililerden bu yola kasis yapılmasını istiyoruz, yoksa başka kazalar da olabilir" dedi. - ANTALYA