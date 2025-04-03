Antalya'da Kaza: Yaralılara Şemsiye ve Battaniye ile Yardım - Son Dakika
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Antalya'da Kaza: Yaralılara Şemsiye ve Battaniye ile Yardım

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Antalya'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada, yaralılara vatandaşlar şemsiye ve battaniye ile yardımcı oldu.

03.04.2025 10:52
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Otomobil ile kamyonet çarpıştığı kazada yaralıları ıslanıp üşümemeleri için şemsiye ve battaniye ile korudular

ANTALYA - Antalya'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüler yaralandı. Kazayı görerek yardıma koşan çevredeki vatandaşlar yaralılardan birisini yağan yağmurda ıslanmaması için şemsiye ile korumaya çalışırken, diğer sürücüyü ise üşümemesi için battaniye ile sardı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi 15. cadde ile 821 sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seda D. idaresindeki 07 BNC 643 plakalı otomobil ile Metehan B.'nin kullandığı 06 CUE 045 plakalı kamyonet sokak keşisiminde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonet yan yatarken, otomobil ise kaldırıma çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle şoka giren Seda D. ve yan yatan araçtaki sürücü Metehan B. vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı.

Islanmasın diye şemsiye ile korudular

Seda D.'nin yağmurdan ıslanmaması için vatandaşlar genç kadını şemşiye tutarak korumaya çalıştı. Vücudunun çeşitli yerlerinde ağrılar olduğunu belirten diğer araç sürücüsü Metehan B.'yi ise itfaiye ekipleri üşümemesi için battaniye ile sardı. Bu sırada kazayı haber alarak olay yerine gelen Metehan B.'nin çalıştığı şirketin yetkilisi personelinin ve diğer sürücünün sağlık durumunu sordu. Kamyonetten etrafa saçılan skuter bataryaları olduğu gözlendi. İhbarla verilen adrese gelen sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Kaza: Yaralılara Şemsiye ve Battaniye ile Yardım - Son Dakika

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