Antalya'da Kimyasal Tarım Ürünleri Fabrikasında Yangın Çıktı

3.Sayfa

Antalya'da içerisinde kimyasal tarım ürünlerinin yer aldığı fabrikada çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. Yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu bitişiğindeki diğer firmalara sıçramadan önlenirken, AFAD, tedbir amaçlı kimyasal sızıntı ölçümü gerçekleştirdi.

Döşemealtı ilçesi Asagioba Mah. Antalya Toptancilar Birligi Sitesi'ndeki kimyasal tarım ürünlerinin yer aldığı fabrikada çıktı saat 22.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yaklaşık 1 saatte söndürülebilen yangında fabrika kullanılamaz hale geldi. Kapalı olduğu ve kimsenin içinde bulunmadığı fabrikadaki yangında, zirai ürünlerin yanmasından dolayı AFAD ekipleri kimyasal sızıntıya karşı ölçüm gerçekleştirdi. Fabrikaya girişler araç ve yaya trafiğine kapatılırken, AFAD ekipleri etraftaki vatandaşları tedbir amaçlı uzaklaştırdı. Yoğun dumanın bulunduğu bölgede jandarma ve itfaiye personeline ayran verildi.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, jandarma ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA