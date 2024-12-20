Antalya\'da Kıraathaneye Silahlı Saldırı

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Antalya'da kıraathaneye gece saatlerinde silahlı saldırı

İşletmenin camlarına 7 adet kurşun isabet etti, polis şüphelileri bulmak için çalışma başlattı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde kıraathaneye kimliği belirsiz kişi yada kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Olay dün gece saat 02.00 sıralarında Serik ilçesi Orta mahallede eski belediye binası yanında hizmet veren kıraathanede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi yada kişilerce işletmeye silahlı saldırı düzenlendi. Sabah işyerine açmaya gelen Kıraathane çalışanı Hüseyin Mutlu camların kırık olduğunu görünce durumu polise bildirdi. İhbar zerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

İşyerine gelen olay yeri inceleme ekipleri yapıkları incelemede işyerinin camlarına 7 adet kurşun isabet ettiğini belirledi.

İşyeri çalışanı Hüseyin Mutlu Olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Gece saatlerinde iş yerine silahla saldırı olmuş. Ben sabah geldiğimde camların kırık olduğunu fark ettim. Durumu polise bildirdim. Polis gelip inceleme yaptı. Saldırının kim yada kimler tarafından düzenlendiğini bilmiyorum" dedi.

Olayla ilgili polis inceleme başlatırken, olay sırasında kıraathanenin kapalı olması oluşabilecek faciayı önledi.