Antalya'da kırmızı bültenle aranan Rus dolandırıcı Marat D. yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da kırmızı bültenle aranan Rus dolandırıcı Marat D. yakalandı

Antalya\'da kırmızı bültenle aranan Rus dolandırıcı Marat D. yakalandı
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Antalya'da, Rus makamlarınca 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan kırmızı bültenle aranan Rus uyruklu Marat D., emniyet ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Şüphelinin Türkiye'de de G, V ve M tahdit kodlarıyla arandığı bildirildi.

Antalya'da, Rus makamlarınca "nitelikli dolandırıcılık" suçundan hakkında kırmızı bültenle uluslararası aranma kaydı bulunan Rus uyruklu şüpheli yakalandı.

Interpol Daire Başkanlığı tarafından iletilen bilgi üzerine, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Rus makamlarınca "nitelikli dolandırıcılık" suçundan hakkında kırmızı bültenle uluslararası aranma kaydı olan; Türkiye'de hakkında G, V ve M tahdit kodları da bulunan Rus uyruklu Marat D., ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Antalya'da yakalandı.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Uluslararası, Dolandırıcı, Güvenlik, 3. Sayfa, Türkiye, Antalya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da kırmızı bültenle aranan Rus dolandırıcı Marat D. yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da kırmızı bültenle aranan Rus dolandırıcı Marat D. yakalandı - Son Dakika
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