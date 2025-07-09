Antalya\'da Kırmızı Işık İhlali Sonucu Kaza: 1 Ölü

Antalya'da kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen motosiklet ile hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsünün kasksız olduğu öğrenildi.

Kaza, Manavgat ilçesi Ilıca Mahalesi Kumköy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halindeki Metin Kuruçay'ın (43) kullandığı 01 AOP 151 plakalı motosiklet, Kumköy Caddesi kavşağında Mustafa Ç.'nin kullandığı 07 BPZ 265 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Verilen adrese gelen sağlık ekipleri kazanın şiddetiyle savrulan ve başını kaldırım taşına çarparak ağır yaralanan motosiklet sürücüsünü yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Özel bir hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Metin Kuruçay doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, yaşamını yitiren motosiklet sürücüsü Metin Kuruçay'ın alkollü olduğu, kask takmadığı ve ehliyetinin yetersiz olduğu belirlendi. - ANTALYA