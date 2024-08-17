Antalya'da Koli Karton Fabrikasında Çıkan Yangın 100 Milyon TL Maddi Hasara Yol Açtı - Son Dakika
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Antalya'da Koli Karton Fabrikasında Çıkan Yangın 100 Milyon TL Maddi Hasara Yol Açtı

Antalya\'da Koli Karton Fabrikasında Çıkan Yangın 100 Milyon TL Maddi Hasara Yol Açtı

Antalya'da bir koli karton fabrikasında çıkan yangın, çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında depo ve fabrika kullanılamaz hale geldi ve 100 milyon TL'lik büyük bir maddi zarara yol açtı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

17.08.2024 21:32
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Antalya'da kül olan karton fabrikasındaki maddi hasar 100 milyon TL

4 bin metrekare alanda bulunan fabrikanın sahibinin kardeşi Mehmet Uçan

" Ortalama 100 milyon TL kaybımız var"

ANTALYA - Antalya'da bir koli karton fabrikasında çıkan yangın, çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında kimse yaralanmazken, depo ve fabrika kullanılamaz hale geldi, yangının100 milyon TL'lik büyük bir maddi zarara yol açtığı belirtildi. Yangının çıkış nedenine dair araştırmalar sürüyor.

Sabah saat 05.45 civarında Aksu ilçesi Atatürk Mahallesi 22052 Sokak'ta bulunan bir koli karton fabrikasında yangın çıktı. Fabrikadan yükselen yoğun duman ve alevlerin fark edilmesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Yangının çevredeki konutlar ve seralara sıçramasını engellemek için yoğun bir çaba sarf eden ekipler, alevlerin geniş bir alana yayılmasını önleyerek yangını kontrol altına almayı başardı. fabrikanın deposu ve üretim alanları tamamen kullanılamaz hale geldi. Ancak, yangında can kaybı yaşanmaması teselli kaynağı oldu. Olay yerinde itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, olay yeri inceleme ekipleri de yangının çıkış nedenini belirlemek için detaylı bir çalışma başlattı. Yangının neden olduğu maddi hasarın 100 Milyon TL olduğu belirtilirken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Yangın sonrası fabrikanın durumu havadan drone ile görüntülendi.

Fabrika sahibinin kardeşi Mehmet Uçan, yangın hakkında şunları söyledi "Cana gelmediği için mutluyuz. Üzücü bir durum bu. Biz olay yerine gelene kadar, yaklaşık bir saat içinde tüm fabrika yanmış durumdaydı. Çalışmalar akşama kadar devam edecek. Burası, istihdam sağladığımız bir yerdi. Ortalama 100 milyon TL bir kaybımız var. Fabrika, 4 bin metrekarelik bir alandaydı ve tamamı kül oldu. İçeride hiçbir şey kalmadı. Makinelerimizi yeni almıştık; hepsi yandı. Ancak tekrar çalışıp küllerimizden doğacağız "dedi.

Yanan fabrikanın komşusu Hasan Alkış ise, "Yangın sabah ezanı sırasında başladı. Burası kutu imalatı yapan bir fabrikaydı ve Türkiye genelinde ihracat yapıyorlardı. Fabrikanın çok büyük bir kaybı var. Hala dumanlar çıkıyor, soğutma çalışması sürüyor. Arabaları, forkliftleri, makineleri yandı. Alevler çok fazlaydı. Geçmiş olsun" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Koli Karton Fabrikasında Çıkan Yangın 100 Milyon TL Maddi Hasara Yol Açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Koli Karton Fabrikasında Çıkan Yangın 100 Milyon TL Maddi Hasara Yol Açtı - Son Dakika
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