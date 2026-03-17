Antalya'da Kontrolden Çıkan Araç Kaza Yaptı
Antalya'da Kontrolden Çıkan Araç Kaza Yaptı

17.03.2026 23:18
Antalya'da sürücünün nöbet geçirip bayılması sonucu kaza oldu, 3 kişi hafif yaralandı.

Antalya'da sürücüsünün direksiyon başında geçirdiği kriz nedeniyle kontrolden çıkan otomobil boş araziye uçtu. Önce kaldırımda bulunan banka, ardından boş arazide park halindeki 2 araca çarparak durabilen otomobilde bulunan 3 kişiden sürücü ile küçük çocuk kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi Aspendos Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aspendos Bulvarı üzerinde seyir halindeki 07 CIY 146 plakalı Opel marka otomobil sürücüsü Yasin A. (28), direksiyon başında geçirdiği nöbet sebebiyle kısa süreli baygınlık yaşadı. Araç birden hızlanırken Yasin A.'nın kriz geçirdiğini fark eden ve yan koltukta oturmakta olan akrabası önlerinde ilerlemekte olan araca çarpmamak için direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkan otomobil ilk olarak kaldırımda bulunan oturma banklarına çarparak boş araziye uçtu.

Küçük çocukla birlikte araçtan atladı

Bu sırada Yasin A.'nın akrabası araçta bulunan ve isminin D.A. olduğu öğrenilen 4 yaşındaki küçük çocukla birlikte otomobilden atladı. Baygın haldeki Yasin A.'nın içerisinde bulunduğu otomobil önce yol kenarındaki petrol istasyonunun duvarına, ardından da boş arazide park halindeki 07 CDV 920 plakalı Volkswagen marka araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle önüne aldığı araçla birlikte yaklaşık 20 metre sürüklenen otomobil yine park halindeki 07 BTS 11 plakalı araca çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 kişi hafif yaralandı

Kısa sürede kaza yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışma olmadığını belirlerken, 112 Sağlık ekipleri direksiyon başında baygın haldeki Yasin A.'ya müdahale etti. Araçtan indirilerek sedyeye alınan Yasin A. ile akrabasının kucağına alarak araçtan atladığı ve vücudunda küçük sıyrıklar bulunan 4 yaşındaki D.A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, Olaylar, Kaza, Son Dakika

Aziz Yıldırım’ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor Aziz Yıldırım'ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor
Sokak ortasında silahlı kavga Olayla ilgisi olmayan genç kız ile 2 kişi öldü Sokak ortasında silahlı kavga! Olayla ilgisi olmayan genç kız ile 2 kişi öldü
Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu
Mücteba Hamaney’le ilgili Rusya iddiasına yanıt Mücteba Hamaney'le ilgili Rusya iddiasına yanıt
Neymar, Ancelotti’ye isyan etti Neymar, Ancelotti'ye isyan etti
Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı

22:45
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı Türkiye’ye petrol gönderilecek
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı! Türkiye'ye petrol gönderilecek
22:45
Mütevazılığın da bu kadarı N’Golo Kante attığı golü yorumlamadı, takımın başarısına dikkat çekti
Mütevazılığın da bu kadarı! N'Golo Kante attığı golü yorumlamadı, takımın başarısına dikkat çekti
21:54
İran Devrim Muhafızları’nın üst düzey komutanı öldürüldü
İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey komutanı öldürüldü
21:50
Nene’den resital Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü
Nene'den resital! Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü
21:11
BAE ve Ürdün liderleri Dubai’de buluştu: Hem mesajlar hem görüntüler konuşuldu
BAE ve Ürdün liderleri Dubai'de buluştu: Hem mesajlar hem görüntüler konuşuldu
21:04
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı
