Antalya'da Kontrolsüz Çöp Konteyneri Kaza Yaptı

Antalya'nın Serik ilçesinde kontrolden çıkarak yokuş aşağı hızla yuvarlanan bir çöp konteyneri, seyir halindeki hafif ticari araca çarptı. Çevre esnafını şaşırtan ilginç kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Serik ilçesi Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle serbest kalan tekerlekli çöp konteyneri, rampa aşağı doğru yuvarlanmaya başladı. Metrelerce kontrolsüz şekilde ilerleyen konteyner, o sırada caddeden geçmekte olan hafif ticari araca çarparak durabildi. Kaza sonrası aracında maddi hasar meydana gelen talihsiz sürücü, aracını tamir ettirmek için sanayiye gitti.

"Çok şaşırdık"

Şans eseri yaralananın olmadığı kazada, araçta maddi hasar meydana geldi. Olaya oldukça şaşıran mahalle esnafından Serdar Gülderen, caddenin normal şartlarda çok yoğun olduğunu belirterek yaşananları aktardı. Serdar Gülderen, "Çöp konteyneri muhtemelen yerine sabitlenmediği için yukarıdan aşağıya büyük bir hızla geldi ve seyir halindeki araca çarptı. O an caddeden çocuklar, bisikletliler veya yayalar geçebilirdi. Çok daha büyük bir facia yaşanabilirdi. İlk defa böyle bir şeye şahit olduk ve çok şaşırdık. Çok şükür cana geleceğine mala gelsin, olay ucuz atlatıldı" ifadelerini kullandı.

O anlar kamerada

Çöp konteynerinin rampa aşağı hızla indiği ve araca çarptığı o anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, konteynerin süratle caddeye fırlaması, araçla çarpışması ve ardından yol kenarında durması yer aldı. - ANTALYA