Antalya'da köpeğine zarar veren kişi, ellerini ve ayaklarını bağlayıp otomobil arkasında sürükledi - Son Dakika
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Antalya'da köpeğine zarar veren kişi, ellerini ve ayaklarını bağlayıp otomobil arkasında sürükledi

Antalya\'da köpeğine zarar veren kişi, ellerini ve ayaklarını bağlayıp otomobil arkasında sürükledi

Antalya'nın Kaş ilçesinde bir kişi, köpeğine zarar verdiğini iddia ettiği şahsı ellerini ve ayaklarını bağlayarak otomobilinin arkasında iple 150 metre sürükledi. Şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

08.05.2024 18:00
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Antalya'nın Kaş ilçesinde köpeğine zarar verdiğini ileri sürdüğü kişiyi ellerini ve ayaklarını bağlayıp otomobil arkasında iple 150 metre sürükleyen şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Ova Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.T. köpeğine zarar verip kendisine küfür ettiğini ileri sürdüğü ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Orhan S.'nin evine giderek tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Ş.T., Orhan S.'yi ellerinden ve ayaklarından bağlayıp ardından iple otomobilinin arkasında 150 metre sürükledi. Bu sırada devriye gezen Kınık Jandarma Karakolu ekipleri, aracı durdurarak Ş.T.'yi gözaltına aldı. Ekipler, ellerini ve ayaklarını çözdüğü Orhan S.'yi tedavisinin yapılması için sağlık ekiplerine teslim etti.

Orhan S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan Ş.T. karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya, Hayvan Hakları, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da köpeğine zarar veren kişi, ellerini ve ayaklarını bağlayıp otomobil arkasında sürükledi - Son Dakika

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