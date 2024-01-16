Antalya\'da Korsan Taşımacılık Yapan 103 Sürücüye Ceza ve Araçlar Trafikten Men Edildi

Antalya'da korsan taşımacılık yapan 103 sürücüye ceza yazıldı ve araçlar trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri "korsan taşımacılık" ile mücadele çerçevesinde 1-15 Ocak 2024 tarihleri arasında korsan taşımacılık yaptığı belirlenen 103 araç sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun Ek 2/3 maddesi gereğince işlem yapılarak araçlar trafikten men edildi. Ayrıca G-87 tahdit kodu ile aranan 1 şahıs yakalanırken, YTS sorgusu yapılan yabancı uyruklu 5 şahıs İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - ANTALYA