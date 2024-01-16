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Antalya'da Korsan Taşımacılık Yapan 103 Sürücüye Ceza ve Araçlar Trafikten Men Edildi - Son Dakika
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Antalya'da Korsan Taşımacılık Yapan 103 Sürücüye Ceza ve Araçlar Trafikten Men Edildi

Antalya'da, korsan taşımacılıkla mücadele kapsamında yapılan operasyonda, 1-15 Ocak 2024 tarihleri arasında korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen 103 araç sürücüsüne ceza yazıldı ve araçları trafikten men edildi. Operasyonda ayrıca aranan bir kişi yakalanırken, yabancı uyruklu 5 kişi ise göç idaresine teslim edildi.

Antalya\'da Korsan Taşımacılık Yapan 103 Sürücüye Ceza ve Araçlar Trafikten Men Edildi
16.01.2024 - 15:43,
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Antalya'da korsan taşımacılık yapan 103 sürücüye ceza yazıldı ve araçlar trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri "korsan taşımacılık" ile mücadele çerçevesinde 1-15 Ocak 2024 tarihleri arasında korsan taşımacılık yaptığı belirlenen 103 araç sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun Ek 2/3 maddesi gereğince işlem yapılarak araçlar trafikten men edildi. Ayrıca G-87 tahdit kodu ile aranan 1 şahıs yakalanırken, YTS sorgusu yapılan yabancı uyruklu 5 şahıs İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Güvenlik, Ceza, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Korsan Taşımacılık Yapan 103 Sürücüye Ceza ve Araçlar Trafikten Men Edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da Korsan Taşımacılık Yapan 103 Sürücüye Ceza ve Araçlar Trafikten Men Edildi - Son Dakika
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