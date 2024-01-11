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Antalya'da korsan taşımacılık yapan 61 araç sürücüsüne işlem yapıldı - Son Dakika
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Antalya'da korsan taşımacılık yapan 61 araç sürücüsüne işlem yapıldı

Antalya Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, 1-5 Ocak tarihleri arasında 28, 6-10 Ocak tarihleri arasında ise 33 araç sürücüsü korsan taşımacılık yaptığı tespit edildi. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun Ek 2/3 maddesi gereğince işlem yapılan sürücülere araçları trafikten men edildi.

Antalya\'da korsan taşımacılık yapan 61 araç sürücüsüne işlem yapıldı
11.01.2024 - 11:58,
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Antalya'da korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen 61 araç sürücüsüne işlem yapıldı, araçlar ise trafikten men edildi.

Antalya Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-5 Ocak tarihleri arasında 28, 6-10 Ocak tarihleri arasında da 33 olmak üzere korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen toplam 61 araç sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun Ek 2/3 maddesi gereğince işlem yapıldı, araçlar ise trafikten men edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Antalya, Güvenlik, Trafik, Hukuk, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da korsan taşımacılık yapan 61 araç sürücüsüne işlem yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da korsan taşımacılık yapan 61 araç sürücüsüne işlem yapıldı - Son Dakika
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