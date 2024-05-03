Antalya'da Merdiven Altı Güzellik Merkezine Baskın - Son Dakika
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Antalya'da Merdiven Altı Güzellik Merkezine Baskın

Antalya'da Konyaaltı İlçe Kaymakamlığı tarafından yapılan denetimlerde tıbbi işlemlerin yetkisiz, liyakatsiz kayıt dışı ve izinsiz biçimde uygulandığı tespit edilen bir güzellik merkezine baskın düzenlendi. Denetimde merkezde bulunan ürünlere el konulurken iş yeri sahibi ve işletme ile ilgili adli ve idari işlem başlatıldı.

03.05.2024 19:10
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Antalya'da merdiven altı güzellik merkezine baskın

Tıbbi işlemleri yetkisiz, liyakatsiz kayıt dışı ve izinsiz biçimde uygulayan merkezdeki ürünlere el konuldu

İş yeri sahibi ve işletme ile ilgili adli idari işlem başlatıldı

ANTALYA - Antalya'da Konyaaltı İlçe Kaymakamlığı tarafından bir güzellik merkezine yapılan denetimlerde tıbbi işlemlerin yetkisiz, liyakatsiz kayıt dışı ve izinsiz biçimde uygulandığı sebebiyle sebebiyle işletme hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. ürünlere el konuldu.

Konyaaltı Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, internet sayfaları ve sosyal medya hesapları üzerinden tespit edilen ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulan güzellik merkezlerine yönelik denetimler devam ediyor. Denetimlerde insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek ve sadece uzman hekimler tarafından yapılabilecek tıbbi işlemleri yetkisiz, liyakatsiz kayıt dışı ve izinsiz biçimde uygulayan Kuşkavağı Mahallesinde bulunan 1 adreste İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile birlikte denetim yapıldı. Denetimde 5 adet mavi renkli dermapen ucu, 5 adet beyaz renkli dermapen ucu, 3 adet açılmış mezoterapi solüsyonu, 9 adet açılmamış mezoterapi solüsyonu, 3 adet açılmış mezoterapi flakon ürünü, 7 adet açılmamış mezoterapi flakon ürünü, 4 adet boş kutu mezoterapi ürünü bulundu. Ürünlere il konulurken şahıs ve işletme ile ilgili adli ve idari işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

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