Antalya'da Mesaiye Gelmediği İçin Ölü Bulunan Güvenlik Görevlisi - Son Dakika
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Antalya'da Mesaiye Gelmediği İçin Ölü Bulunan Güvenlik Görevlisi

Antalya\'da Mesaiye Gelmediği İçin Ölü Bulunan Güvenlik Görevlisi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir otelde çalışan güvenlik görevlisi Erkan Alkan, mesaiye gelmediği için evinde ölü bulundu. Arkadaşları ve otel görevlileri tarafından ulaşılamayan Alkan'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

30.08.2024 14:47  Güncelleme: 14:51
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Antalya'da mesaiye gelmeyen ve arkadaşlarının ulaşamadığı güvenlik görevlisi evinde ölü bulundu.

Olay, saat 13.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 795 sokak üzerinde meydana geldi. Bir otelde güvenlik amiri olarak çalışan Erkan Alkan (45) sabah mesai başlangıcında göreve başlamayınca arkadaşları ve otel görevlileri kendisine ulaşmaya çalıştı. Alkan'a tüm uğraşlara rağmen ulaşamayan mesai arkadaşları ağabeyine ulaşmaya çalıştı. Çalışma arkadaşlarının telefonla irtibat kurdukları ağabeyi ile birlikte bir otel görevlisi de Alkan'ın Konuksever mahallesindeki ikametine geldi.

Açık pencereden merakla izlediler

Alkan'ı yatağında hareketsiz bir şekilde gören ağabeyi ve otel personeli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla verilen adrese gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Erkan Alkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Belediye tabibinin polis ekipleri eşliğinde yaptığı incelemede Alkan'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Antalya'da Mesaiye Gelmediği İçin Ölü Bulunan Güvenlik Görevlisi - Son Dakika
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