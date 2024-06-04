Antalya'da Mescitten Çıkan Kişi Silahlı Saldırıya Uğradı - Son Dakika
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Antalya'da Mescitten Çıkan Kişi Silahlı Saldırıya Uğradı

Antalya'da bir kişi, mescitten çıktıktan sonra kimliği belirsiz bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kurşunun topuğuna isabet etmesiyle yaralanan adam hastaneye kaldırıldı. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

04.06.2024 15:30
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Antalya'da mescitten çıkan bir kişi, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kurşunun topuğuna isabet etmesiyle yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi Teomanpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, namaz kılmak için mescide gelen Kerim Dalar, mescitten çıktıktan sonra kaldırımda yürüdüğü esnada, kafasında motosiklet kaskı olan kimliği belirsiz bir şahıs tarafından takip edilerek silahlı saldırıya uğradı. Kasklı şahıs Dalar'ın topuk kısmına 1 el ateş ettikten sonra motosikletine binip bölgeden hızla uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Dalar, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay ile ilgili Cinayet Büro Amirliği ekipleri motosikletle kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlatırken olay anı sokakta bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntüde, elinde silahla kafasında kask olan şahsın, kaldırımda yürüyen bir vatandaşın topuğuna sıkarak olay yerinden hızla uzaklaşması yer alıyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Mescitten Çıkan Kişi Silahlı Saldırıya Uğradı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Mescitten Çıkan Kişi Silahlı Saldırıya Uğradı - Son Dakika
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