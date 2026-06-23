Metruk gecekonduda çıkan yangın korkuttu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde metruk bir gecekonduda çıkan yangın, çevredeki evlere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, mahalle sakinlerini tedirgin etti.

Olay, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2772. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, madde bağımlıları tarafından kullanıldığı belirtilen metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede yükseldiğini gören ve bitişikteki evlerde oturan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangın, alevlerin çevredeki gecekondulara sıçramadan kontrol altına alındı. Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen metruk bina ise küle döndü. - ANTALYA