Antalya'da MİT görevlisi kisvesiyle 1,5 milyon liralık dolandırıcılık girişimine tutuklama - Son Dakika
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Antalya'da MİT görevlisi kisvesiyle 1,5 milyon liralık dolandırıcılık girişimine tutuklama

Antalya\'da MİT görevlisi kisvesiyle 1,5 milyon liralık dolandırıcılık girişimine tutuklama
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Antalya'da kendisini MİT görevlisi olarak tanıtıp vatandaşın 1,5 milyon liralık döviz ile ziynet eşyalarını elden almaya gelen şüpheli, polisin baskınıyla kaçmaya çalıştı ancak yakalanarak tutuklandı. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Antalya'da kendisini MİT görevlisi olarak tanıtıp vatandaşın 1,5 milyon liralık döviz ile ziynet eşyalarını elden almak isteyen şüpheli, polisin baskınıyla neye uğradığını şaşırdı. Kaçmaya başlayan şüpheli, ekiplerce yakalanıp gözaltına alındı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tüm yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne müracatta bulunan M.A., telefonda kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan bir şahsın aradığını, mesajlaşma uygulaması üzerinden bir kimlik belgesi göndererek adının FETÖ terör örgütüne karıştığını söyleyerek, kendisini baskı altına aldığını söyledi.

İhbarın ardından harekete geçen polis ekipleri, vatandaşı şüpheliyle telefonla görüştürmeye devam ettirdi. Yaklaşık 1,5 milyon TL değerinde döviz ve ziynet eşyasını elden almaya gelen H.Ç. isimli şahıs, polisi fark edince kaçmaya başladı. Ekipler tarafından çok geçmeden yakalanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tüm yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA

Millî İstihbarat Teşkilatı, Dolandırıcılık, 3. Sayfa, Güvenlik, Antalya, Döviz, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da MİT görevlisi kisvesiyle 1,5 milyon liralık dolandırıcılık girişimine tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da MİT görevlisi kisvesiyle 1,5 milyon liralık dolandırıcılık girişimine tutuklama - Son Dakika
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