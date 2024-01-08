Antalya\'da Motosiklet Denetimlerinde 415 Sürücüye 1 Milyon 236 Bin 837 TL Cezai İşlem Uygulandı

Antalya'da jandarma tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 415 motosiklet sürücüsüne 1 milyon 236 bin 837 TL cezai işlem uygulandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, motosiklet kazalarını en aza indirmek, kaza sonrası ölüm ve yaralanmaları azaltmak amacıyla, 06-07 Ocak tarihlerinde merkez ve ilçelerinde 185 personelle, 95 farklı kontrol noktasında motosiklet denetimi yaptı.

Denetimler sonucunda, 4bin 230 araç kontrol edildi, 415 sürücüye 1 milyon 236 bin 873 TL trafik idari para cezası uygulandı.

1 çalıntı motosiklet ve 31 aranma kaydı bulunan şahıs yakalandı. Drift yapan bir sürücüye 32 bin 233 TL idari para cezası uygulanırken, 65 araç trafikten men edildi. - ANTALYA