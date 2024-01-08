 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Antalya'da Motosiklet Denetimlerinde 415 Sürücüye 1 Milyon 236 Bin 837 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da Motosiklet Denetimlerinde 415 Sürücüye 1 Milyon 236 Bin 837 TL Cezai İşlem Uygulandı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, motosiklet kazalarını önlemek amacıyla gerçekleştirdikleri denetimlerde 415 motosiklet sürücüsüne toplamda 1 milyon 236 bin 837 TL cezai işlem uyguladı. Denetimler sonucunda ayrıca 1 çalıntı motosiklet ve 31 aranma kaydı bulunan şahıs yakalandı, drift yapan bir sürücüye 32 bin 233 TL idari para cezası verildi ve 65 araç trafikten men edildi.

Antalya\'da Motosiklet Denetimlerinde 415 Sürücüye 1 Milyon 236 Bin 837 TL Cezai İşlem Uygulandı
08.01.2024 - 16:02,
Abone Ol

Antalya'da jandarma tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 415 motosiklet sürücüsüne 1 milyon 236 bin 837 TL cezai işlem uygulandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, motosiklet kazalarını en aza indirmek, kaza sonrası ölüm ve yaralanmaları azaltmak amacıyla, 06-07 Ocak tarihlerinde merkez ve ilçelerinde 185 personelle, 95 farklı kontrol noktasında motosiklet denetimi yaptı.

Denetimler sonucunda, 4bin 230 araç kontrol edildi, 415 sürücüye 1 milyon 236 bin 873 TL trafik idari para cezası uygulandı.

1 çalıntı motosiklet ve 31 aranma kaydı bulunan şahıs yakalandı. Drift yapan bir sürücüye 32 bin 233 TL idari para cezası uygulanırken, 65 araç trafikten men edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Jandarma, Antalya, Ceza, Trafik, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Motosiklet Denetimlerinde 415 Sürücüye 1 Milyon 236 Bin 837 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika


17:06
Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti
17:00
Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı
16:26
Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
15:47
Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu
15:28
Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti
15:20
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam
15:16
Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu
15:14
Oğlu cinsel istismara uğradığını söylemişti! Ender Saraç'ın 22,5 yıl hapsi isteniyor Oğlu cinsel istismara uğradığını söylemişti! Ender Saraç'ın 22,5 yıl hapsi isteniyor

Son Dakika
17:06 Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti
17:00 Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı
16:26 Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
15:47 Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu
15:28 Sunucunun yaptığı şakaya sinirlenen ünlü şarkıcı Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti
15:20 İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam
15:16 Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu
15:14 Oğlu cinsel istismara uğradığını söylemişti! Ender Saraç'ın 22,5 yıl hapsi isteniyor
14:53 İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 84'e yükseldi
14:33 Görüntüler Suudi Arabistan'dan! Eline taş alan çoban tek atışta dronu düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 17:27:03. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Motosiklet Denetimlerinde 415 Sürücüye 1 Milyon 236 Bin 837 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement