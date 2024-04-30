Antalya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Antalya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Antalya\'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan sürücünün kaskı sayesinde kazayı ucuz atlattığı belirtildi.

30.04.2024 16:29
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Antalya'nın Serik ilçesinde motosiklet ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Serik ilçesine bağlı Orta Mahalle Belek turizm merkezi yolu otogar karşısında meydana geldi. Mustafa U.'nun kullandığı 07 YR 974 plakalı motosiklet ile aynı istikamete seyir halindeki sürücüsü tespit edilemeyen 07 E 7107 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet, yaklaşık 20 metre sürüklendi. Olay sonrası vatandaşların ihbarı üzerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde kazayı ucuz atlatırken, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa U.'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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