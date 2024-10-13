Antalya'da Motosiklet Kazası - Son Dakika
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Antalya'da Motosiklet Kazası

Antalya\'da Motosiklet Kazası

Antalya'da genç kızın motosikleti devrilerek bacağı altında kaldı, vatandaşlar yardıma koştu.

13.10.2024 11:42
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Antalya'da motosikletiyle seyir halindeki genç kız, önünde gitmekte olan araç duraklayınca panikleyerek motosikleti devirdi. Bacağı motosikletin altında kalan genç kızın yardımına vatandaşlar koştu.

Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Eski Hisar Mahallesi Güllük Caddesi üzerinde meydana geldi. Hisar Caddesi istikametine seyir halindeki motosiklet sürücüsü Hamide T.'nin önünde gitmekte olan aracın duraklamasından dolayı panikleyerek motosikleti devirdi. Motosikletiyle birlikte refüje çarpan ve bacağı motosikletin altında kalan genç kızın yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken genç kızın acıdan göz yaşlarına hakim olamadığı gözlendi.

Gözyaşlarını tutamadı

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, düştüğü yerden kalkamayan genç kızı çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. Gözyaşlarını tutamayan Hamide T., olay yerine gelen polis ekibine kazanın nasıl meydana geldiğini anlattı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kaza sonrası motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Motosiklet Kazası - Son Dakika

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