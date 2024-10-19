Antalya'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Antalya\'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Antalya'da motosiklet sürücüsü, araca çarpmamak için devrildi; 2 kişi yaralandı.

19.10.2024 10:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da seyir halindeki motosiklet sürücüsünün tali yoldan çıkan araca çarpmamak için motosikletini devirmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerinde kısa süre bekleyen araç sürücüsü kendisinin kaza ile bir ilgisi yokmuş gibi olay yerinden ayrılırken kaza anı kameralara yansıdı.

Kaza, Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesinde Doğu Garajı istikametine seyir halindeki Müslüm Yavuz'un kullandığı 07 AZE 031 plakalı motosikletin, 1017 sokak kavşağına geldiğinde 07 JT 727 plakalı hafif ticari araca çarpmamak için fren yaptığında devrilerek sürüklenmesi sonucunda meydana geldi. Kazada motosiklet sürücüsü Müslüm Yavuz ve motosiklette yolcu olarak bulunan Hüseyin Bakar yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazanın ardından kısa süre olay yerinde bekleyen hafif ticari araç sürücüsü kaza ile ilgisi yokmuş gibi aracına binerek olay yerinden ayrıldı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı kontrolde ehliyeti olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsüne 12 bin 977 TL para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, Manavgat, antalya, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:14 AK Partili Başkan, Beşiktaşlı yöneticiye küfür etti iddiası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu AK Partili Başkan, Beşiktaşlı yöneticiye küfür etti iddiası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu
00:29 İsrail, Sinvar’ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti İsrail, Sinvar'ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti
23:28 Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu
23:04 Özgür Özel ’Alnını karışlarız’ demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP’li istifa etti Özgür Özel 'Alnını karışlarız' demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP'li istifa etti
21:14 İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu’dan çarpıcı iddia: Bana İran suikast düzenledi İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu'dan çarpıcı iddia: Bana İran suikast düzenledi
10:48 Barcelona Lewandowski’nin transferinde dolandırıldı Barcelona Lewandowski'nin transferinde dolandırıldı
10:28 Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında
10:24 Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin’e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin'e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz?
10:16 Fatura cezaları katlanarak artacak Fatura cezaları katlanarak artacak
10:03 Bu hafta en çok altın kazandırdı Bu hafta en çok altın kazandırdı
10:02 Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor
09:58 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi. Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi.
09:54 Hizbullah’ın kamikaze İHA’sı Netanyahu’nun evini hedef aldı Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı
09:51 Real Madrid’in eski yıldızına şok Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı Real Madrid'in eski yıldızına şok! Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı
09:37 Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2024 08:00:10. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.