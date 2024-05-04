Antalya Manavgat\'ta Motosiklet Kazası: 3 Kişi Yaralandı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin yolun karşısına geçmekte olan 2 yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına ise saniye saniye yansıdı.

Kaza, Hasan Fehmi Boztepe Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arda Ateş'in kullandığı 20 DG 108 plakalı motosiklet, yaya geçidinin olmadığı yerde yolun karşısına geçmek için aniden yola çıkan Yunus Emre Tuğcu ve Tülay Dağparçası'na çarptı. Motosikletin yayalara birlikte sürüklendiği kazada motosiklet sürücüsü ve 2 yaya yaralandı.

112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kaza anıysa bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - ANTALYA