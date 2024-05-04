Antalya Manavgat'ta Motosiklet Kazası: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Antalya Manavgat'ta Motosiklet Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Antalya Manavgat\'ta Motosiklet Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin yolun karşısına geçmekte olan 2 yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına ise saniye saniye yansıdı. Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü ve 2 yaya yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

04.05.2024 11:41
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin yolun karşısına geçmekte olan 2 yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına ise saniye saniye yansıdı.

Kaza, Hasan Fehmi Boztepe Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arda Ateş'in kullandığı 20 DG 108 plakalı motosiklet, yaya geçidinin olmadığı yerde yolun karşısına geçmek için aniden yola çıkan Yunus Emre Tuğcu ve Tülay Dağparçası'na çarptı. Motosikletin yayalara birlikte sürüklendiği kazada motosiklet sürücüsü ve 2 yaya yaralandı.

112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kaza anıysa bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya Manavgat'ta Motosiklet Kazası: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Manavgat'ta Motosiklet Kazası: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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