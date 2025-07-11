Antalya\'da Motosiklet Kazası: Bir Yaralı

Antalya Manavgat'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Sorgun Bulvarı'nda meydana geldi. Hüseyin B.'nin kullandığı 07 BGV 785 plakalı motosiklet, aynı yönde seyreden Alman vatandaşı Uwe U.'nun kullandığı 07 LVD 09 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosikletli sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA